Biographie

Acteur majeur de la scène blues contemporaine depuis les années 1990, Keb' Mo' est né Kevin Roosevelt Moore à Los Angeles le 3 octobre 1951. Après un premier album paru en 1980 sous son véritable patronyme, Rainmaker, le compositeur et guitariste revient en 1994 avec un second enregistrement baptisé Keb' Mo', encensé par la critique. Les albums de blues acoustique ou électrique se suivent avec un succès constant durant les deux décennies suivantes. Généralement classés en tête des ventes du genre, certains comme Just Like You (1996, avec les participations de Bonnie Raitt et Jackson Browne), Slow Down (1998) et Keep It Simple (2004), lui rapportent un Grammy Award. En 2003, le réalisateur Martin Scorsese le met en avant dans sa série The Blues. Un recueil de chansons engagées, Peace... Back by Popular Demand, paraît en 2004. Une absence de cinq ans sépare ensuite Suitcase (2006) de The Reflection (2011). La diversité de son style à base de blues, de soul et de country, est mise en valeur dans BLUESAmericana (2014), suivi du témoignage en public That Hot Pink Blues Album (2016). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016