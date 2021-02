Biographie

Kevin Bonnet alias Keen'V, né à Rouen le 31 janvier 1983, s'inspire du dancehall pour en faire de la dance. À la limite de la parodie il n'hésite pas à reprendre l'inénarrable « À la pêche aux moules » devenu « Je veux y retourner (à la pêche aux moules) ». Son titre « À l'horizontale », malgré des classements flatteurs en clubs, n'arrive pas à entrer au top en 2008. Son album Phénom'N ne se classe 88ème. Keen'V passe à la vitesse supérieure avec le titre « Le Son qui fait bam bam », sorti en 2010. Nanti de ce premier véritable tube, le chanteur rouennais s'impose avec « J'aimerais trop », classé n°3 des ventes françaises en 2011. L'album Carpe Diem sort dans la foulée. Son successeur, La Vie Est Belle (2012), offre une brassée de tubes potentiels. L'enfant terrible de la dance française revient en juillet 2013 avec Ange ou Démon, qui devient son premier numéro un des ventes. Le succès ne quitte alors plus Keen'V dont les albums Saltimbanque (2014) et Là Où Le Vent Me Mène (2015) sont suivis de tournées à guichets fermés. Keen'V poursuit avec les albums 7 (2017) et Thérapie (2019), dont est extrait « Fuck Keen'V ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019