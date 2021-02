Biographie

L'un des pianistes les plus importants à avoir émergé depuis les années 60, Keith Jarrett a mené une carrière marquée par différentes phases. Il gagne d'abord en notoriété internationale avec ses concerts de piano solo improvisés mais se trouve également à la tête de deux formations classiques (un quatuor et un quintette) et d'un trio jazz avec lequel il revisite des standards. Malgré sa tendance à fredonner en même temps qu'il improvise qui distrait parfois, Jarrett s'est installé comme l'un des plus grands dans cet exercice avec de nombreuses réussites tout au long de plusieurs décennies. © Scott Yanow /TiVo