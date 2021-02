Biographie

L’enfant terrible du punk-rock québécois a le don de nous surprendre de projet en projet. Récemment, il s’est lancé dans un album pour enfants (Kid Kouna) sans se dénaturer avec son habituelle interprétation énergique et théâtrale. En 2013, il a relevé un défi fort ambitieux : celui d’adapter 24 lieders de Schubert pour le spectacle et le disque Le voyage d’hiver. Un voyage sombre pour un artiste qui n’a pas froid aux yeux. L’échevelé chanteur et bête de scène a lancé sa carrière au début des années 2000 en tant que leader de la formation punk culte Les Goules. Entre des albums en groupe, il composait pour ses albums solo. Plus trash que Les Vulgaires machins, Keith Kouna aime explorer les bas-fonds, là où personne d’autre n’irait.