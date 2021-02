Biographie

Personnage éxubérant et excessif de la scène rock des années 60 et 70 et surtout batteur d'exception de The Who, Keith Moon est décédé prématurément en 1978, victime de son mode de vie. Son unique album solo Two Sides of the Moon en 1975 est grandement anecdotique. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015