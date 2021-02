Biographie

En 1997, l’artiste de country australien Keith Urban s’installe à Nashville. Suite à des prestations scéniques avec son groupe (the Ranch) qui font découvrir son jeu de guitare éclatant, il signe avec le label Capitol Nashville. Le premier album du groupe, The Ranch, est acclamé par la critique en 1997, mais très vite, le groupe se disperse, et d’autres artistes (parmi lesquels Garth Brooks et the Dixie Chicks) sollicitent la participation d'Urban dans leurs albums. Pendant dix ans, Urban fait à Nashville la même chose qu’il a fait à Tamworth, la capitale musicale de lacountry en Australie, enchaînant des albums solo couronnés de réussite, dont Golden Road, Be Here et Love, Pain & the Whole Crazy Thing. © Ed Nimmervoll /TiVo