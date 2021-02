Biographie

Kel Assouf se forme en 2006 à Bruxelles autour du musicien touareg exilé Anana Harouna. Le fil conducteur de la musique de Kel Assouf - qui signifie "fils du désert" en langue touareg - est bien sûr le blues du désert. Mais Kel Assouf est un groupe multi-culturel qui compte en son sein des musiciens originaires de Mauritantie, du Ghana, de France, du Mali et d'Algérie. Cette diversité permet à Kel Assouf de nuancer ses thèmes et d'aboutir à une world fusion. Après maints concerts et premières parties d'artistes africains renommés, Kel Assouf est enfin en mesure de sortir son premier disque, Tin Hinane en janvier 2012. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015