Biographie

Difficile d’être passé à côté du phénomène. Kelis a régné sur le RnB durant toute la décennie 2000, affirmant sa domination à coup de tubes planétaires et de collaborations prestigieuses. A la production : Pharrell Williams, encore et toujours. Sous les featurings grand public de façade (Sean Paul, Enrique Iglesias ou plus récemment David Guetta), Kelis a toujours soigné l’arrière-boutique… Il faut dire que la chanteuse a toujours su s’entourer. Des Neptunes (Pharrell et Chad Hugo) à son (ex) mari, le rappeur Nas en passant par Raphael Saadiq, Busta Rhymes ou Andre 3000, il y a toujours eu du beau monde derrière la musique de Kelis. Audacieuse dans ses choix musicaux comme dans son look, le grain de folie qui l’habite est perceptible au premier regard, qu’il se pose sur sa crinière rebelle ou sur ses pochettes d’albums hautes en couleurs. Tiraillée depuis toujours entre musique qualitative et grand public, l’interprète de Trick Me aura cependant eu quelques déceptions artistiques et commerciales, ne parvenant pas à concilier les deux. Avec son album Food, paru en 2014, Kelis semble avoir choisi son camp en s’échappant des grosses majors pour rejoindre Ninja Tune, label anglais réputé pour la qualité et l’avant-gardisme de ses artistes. ©Nicolas Gal