Biographie

Gagnante du concours de l'émission American Idol, Kelly Clarkson passe du statut de talent anonyme à celui de chanteuse nationalement connue, et chante pour un public de millions d'auditeurs. Son premier titre, "A Moment Like This," sort deux semaines après qu'elle ait gagné le concours et devient rapidement disque platine. Le premier album de Clarkson, Thankful, sort en 2003. Breakaway suit en 2004 et rencontre un véritable succès, et se vend à plus de cinq millions d'exemplaires, révélant les tubes "Because of You," "Behind These Hazel Eyes," et "Since U Been Gone." Clarkson se lance dans l'écriture ou co-écriture de la plupart des chansons de My December, qui sort en 2007 et est accueilli bien moins chaleureusement que son prédécesseur. © Heather Phares /TiVo