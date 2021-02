Biographie

Vocation souvent précoce, le blues accaparre Kelly Joe Phelps alors qu'il est déjà un musicien de jazz accompli. Cette arrivée tardive n'en est que plus remarquée, Kelly Joe Phelps développant un style de slide guitare bien particulier. Lead Me On en 1994 est son premier album, des débuts qu'il effectue seul, dans la grande tradition des bluesmen du Delta. Il faut attendre Sky Like a Broken Clock en 2001, pour voir Kelly Joe Phelps se faire accompagner par une section rythmique. Enregistré en public en 2005, Tap the Red Cane Whirlwind fait figure d'album de référence pour Kelly Joe Phelps. Magnetic Skyline en 2010 est réalisé avec la chanteuse et auteure Corinne West. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015