Biographie

Kelly Rowland est née le 11 février 1981 à Atlanta (Géorgie). Cette fille prédestinée à chanter à d'abord fait partie du super-groupe R&B Destiny's Child. Son premier album solo Simply Deep en 2002, connait plus de succès à l'étranger qu'aux Etats-Unis malgré une douzième place au Billboard. Ms. Kelly en 2005 connait un sort inverse, top six dans son pays et des classements plus modestes dans le reste du monde. Kelly Rowland réalise en 2008 le duo « No Future in the Past » avec Nâdiya. Here I Am en 2011 ne lui permet toujours pas de s'imposer comme une star mondiale. Talk a Good Game en 2013 suit un chemin similaire à ses deux précédents albums. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015