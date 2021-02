Biographie

Née le 12 septembre 1993 à Mascot, dans une région rurale du Tennessee, Kelsea Ballerini a grandi à la fois avec l'éclat de la pop de Britney Spears et Christina Aguilera et les racines country de Dixie Chicks et Shania Twain. Elle a commencé à chanter dans des chorales d'église et à écrire des chansons à l'âge de 12 ans, comme une thérapie en réaction au divorce de ses parents. Impressionnée par son talent, sa mère l’emmène dans un studio local pour enregistrer des maquettes. Elle est repérée par un producteur qui l’aide à déménager à Nashville et à décrocher un contrat d’édition avec Black River Entertainment. Elle lance un premier EP homonyme en 2014, tandis que les singles « Dibs » et « Love Me Like You Mean It » consacrent son ascension. Son premier album The First Time atteint la quatrième place du classement country grâce à la richesse de ses tubes country-pop qui trouvent un écho particulier chez les adolescentes. Sa ballade « Peter Pan » devient un hit populaire qui lui permet de faire les premières parties de Taylor Swift, en duo avec Reba McIntyre. Elle se produit par ailleurs aux Grammy Awards avec Lukas Graham et revient en 2017 avec le single flamboyant « Legends », authentique tube de son deuxième album Unapologetically. À la fin de l’année 2018, elle devient jurée pour l'émission de télé-crochet The Voice puis sort le single « We Were Like ». L'année suivante, le single « Homecoming Queen? » (n°22) annonce la sortie de son troisième album kelsea (2020), comprenant des collaborations avec Kenny Chesney et Halsey. © Romuald Ollivier / Music-Story