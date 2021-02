Biographie

Grand oublié au panthéon des musiciens jamaïcains, Ken Boothe n'en demeure pas moins un artiste culte du rocksteady, auteur de quelques tubes savoureux et d'une discographie impressionnante. Croisement entre Otis Redding et un chanteur de reggae, ce natif de Denham Town, un quartier chaud de Kingston, débute sa carrière à 14 ans. Quarante ans plus tard, il demeure une référence incontestable de la soul à la sauce jamaïcaine. Son premier tube, « Everything I Own », sorti en 1974, est repris avec succès par Boy George en 1987 et devient un classique. L'album du même nom et son successeur Freedom Market regorgent de pépites et marquent l'apogée du « soul man » avant qu'il ne tombe dans la drogue et que sa carrière ne périclite. Sans jamais rouler sur l'or, Ken Boothe a enregistré une vingtaine d'albums et a livré en 2004 un live mémorable à Paris, Ken Boothe Live In Paris . Miraculé ou génie mésestimé, c'est au choix selon que l'on retiendra que Ken Boothe a sombré dans la dépendance à la drogue et a frôlé la mort ou qu'il n'a pas connu le succès mérité. © ©Copyright Music Story Benjamin Mathieu 2017