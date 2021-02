Biographie

Le Portoricain Kenny Rúben Vázquez Félix est de 2003 à 2013 la moitié du duo reggaeton R.K.M y Ken-Y. Après trois albums, de nombreux singles à succès et des collaborations avec des ténors comme Tito El Bambino ou Arcangel, les deux hommes se quittent bons amis en avril 2013. Ken-Y change alors de registre et s'oriente vers le romantisme de la bachata avec « Princesa » en juin 2013. Il sort en 2015 l'album The King of Romance dont la chanson « Sentirte mia » devient le tube principal. « Sentirte mia » arrive sur les ondes françaises début 2015. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015