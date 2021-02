Biographie

Né en 1996 à Périgueux, le chanteur flamenco-pop français Kendji Girac est révélé au grand public à la faveur de sa participation et de sa victoire dans la troisième saison du télécrochet The Voice en 2014. Mêlant pop aux saveurs latines, flamenco contemporain et rythmes dance, Girac livre un premier maxi éponyme en 2014, rapidement suivi par Kendji, premier album porté par une série de singles dont "Color Gitano", "Andalouse" ou "Cool" qui lui permettent de tenir le haut des charts hexagonaux pendant dix semaines. Après Ensemble, second effort livré en 2015 dans la foulée de ce premier succès, le chanteur livre en 2017 sa première captation en public avec Ensemble, le live, avant de retrouver le chemin des studios pour Amigo (2018). © TiVo