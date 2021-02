Biographie

Adepte du courant néo-traditionnel de la country depuis ses débuts en 1993, Kenny Chesney (né à Knoxville, dans le Tennessee, le 26 mars 1968) est devenu une star d'un style qui véhicule abondamment les clichés du genre. Cowboy souriant à la voix chaude, Kenny Chesney commence à se faire connaître avec son troisième album Me and You en 1996. Deux albums plus tard, il est numéro un en country et au Billboard 200 avec No Shoes, No Shirt, No Problems. Kenny Chesney ne descend ensuite plus des cimes des ventes qu'il fréquente assidûment d'album en album. S'il n'est pas d'une originalité folle, Kenny Chesney a à son crédit deux albums remarqués avec When the Sun Goes Down (2004) et Be as You Are (Songs from an Old Blue Chair) en 2005. Welcome to the Fishbowl en 2012 se contente de gérer une formule qui fonctionne à chaque fois. En 2018, son album Songs for the Saints inspiré par l'ouragan Irma le voit chanter en duo avec Ziggy Marley. Deux ans plus tard, il est déjà de retour avec le très inspiré Here and Now, qui creuse le sillon d'une country contemporaine mâtinée de pop. Paru en mai 2020, il comprend le single « Tip of My Longue », qui bénéficie du concours d'Ed Sheeran à la composition. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020