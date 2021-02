Biographie

Saxophoniste soprano touche-à-tout, l'Américain Kenny G (né Kenneth Gorelick en 1956) connaît depuis ses débuts en 1982 des succès commerciaux à répétition en naviguant dans tous les styles musicaux, du jazz aux musiques latines et au R&B, à l'aide de vocalistes de renom. En 1994, il décroche un Grammy Award pour sa composition « Forever in Love ». S'il ne fait pas l'unanimité dans le cercle des puristes du jazz, Kenny G séduit un large public grâce à son style soft et son répertoire étendu. Ses ventes totalisent plus de soixante quinze millions d'albums vendus. En 2015, la star du saxophone se concentre sur le répertoire de la bossa nova avec son quatorzième album studio, Brazilian Nights. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015