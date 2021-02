Biographie

Né à Houston en 1938, le chanteur populaire américain Kenny Rogers évolue au sein des Scholars, des New Christy Minstrels et de The First Edition, imposant progressivement sa voix avant de décrocher une poignée de hits en solo dès la seconde moitié des années 70 avec une formule variété aux couleurs country, à l'instar de son numéro un "Lucille" de 1976. Dès lors, tout s'enchaîne pour Rogers, décrochant des prix pour ses duos avec Dottie West ou Dolly Parton et multipliant les albums, porteurs de hits comme "The Gambler" (1978) ou "Lady" (1980) tandis qu'il est au centre d'une douzaine d'émissions télévisées et que plusieurs de ses chansons sont adaptées au cinéma. Après avoir fait ses adieux à la scène en 2017, Rogers s'éteint en 2020 à l'âge de 81 ans. © TiVo