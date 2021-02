Biographie

Kenny Wayne Shepherd aurait pu faire une carrière d'idole pop, avec son physique de jeune premier. Mais c'est le blues qui l'habite, et c'est une passion qui ne se commande pas. Guitariste de tout premier plan, Kenny Wayne Shepherd est tout de même l'un des plus gros vendeurs actuels du blues et du blues rock. Découvert avec Ledbetter Heights en 1995, Kenny Wayne Shepherd n'est jamais redescendu du haut de l'affiche, jouant au passage avec les grands du rock et du blues. En 2007, Kenny Wayne Shepherd réalise le passionnant CD et DVD 10 Days Out: Blues from the Backroads, où il va à la rencontre des survivants de la grande époque. Live! In Chigaco en 2010 est le condensé d'un parcours authentiquement dédié au blues. Il connaît un succès international avec How I Go en 2011, avant d'agiter de nouveau les fantômes du blues avec Goin' Home en 2014. Trois ans plus tard, il signe son retour en force avec un disque enregistré dans les conditions du live avec Lay it on Down. Il est suivi par The Traveler en 2019 qui témoigne de sa vitalité et sa dextérité intacte. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019