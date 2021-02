Biographie

Brillant élève de conservatoire, le pianiste américain Kenny Werner se fait les doigts avec des pointures du jazz avant de diriger son premier trio de 1988 à 1995. En 1990 sort le remarquable Uncovered Heart. Compositeur, arrangeur, session man et enseignant, il porusuit son oeuvre avec notamment Beauty Secrets en 2000, forme son deuxième trio, et publie deux albums importants : Lawn Chair Society en 2006 et No Beginning, No End avec grand orchestre en 2010. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015