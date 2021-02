Biographie

Kenza Farah connaît le succès grâce à Internet en 2007, une grande première dans l'industrie musicale française. Son album Authentik se place en cinquième position du classement des ventes, suite à un buzz énorme sur Internet. Elle commence à chanter à l'adolescence, reprenant Céline Dion lors de concerts de quartier à Marseille. Bientôt, elle se lance dans l'écriture de ses propres chansons et se fait remarquer par l'intermédiaire de son blog. Après avoir affirmé un style hip-hop allié à des ballades R'n B intimistes, Farah signe avec le label parisien Karismatik en 2006. En 2007, elle sort un maxi, le single "Je me bats" et son premier album, Authentik, qui devient disque d'or dès sa deuxième semaine de sortie. © Caspar Salmon /TiVo