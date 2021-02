Biographie

Keri Hilson a débuté dans la musique dès ses quatorze ans avec le groupe D'Signe. Elle intègre ensuite l'équipe de producteurs The Clutch en tant que compositeur. A ce titre, elle participe à des titres pour Britney Spears, Ciara ou Ludacris. Elle apparait en 2007 sur les tubes de Timbaland « The Way I Are » classé n°3 au Billboard et « Scream », sur l'album Shock Value. Non dépourvue de physique, elle figure entre autres sur le clip de « Love In This Club » de Usher. Produit par Timbaland son album In A Perfect World... est classé n°4 aux Etats Unis dès sa sortie en mars 2009, le simple « Turnin' Me On » avec Lil Wayne est n°15 dans le même temps. Sorti l'année suivante, No Boys Allowed rend hommage à ses icônes féminines. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015