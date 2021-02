Biographie

Kery James naît aux Abymes en Guadeloupe, et grandit à Orly, en banlieue parisienne. Il commence à rapper en 1989 et fait son premier enregistrement quelques années plus tard, sur l'album Qui sème le vent récolte le tempo de MC Solaar. Peu de temps après, Kery James fonde le duo de rap Idéal Junior (aka Idéal J), qui sort deux albums complets, dont le classique Le combat continue (1998). Il revient en 2001 avec son premier album solo, Si c'était à refaire, qui se classe en cinquième place des meilleures ventes d'albums en France. Ses deuxième et troisième albums solo, Ma Vérité (2005) et à L'ombre du Show Business (2008), sont tout aussi couronnés de succès. © Jason Birchmeier /TiVo