Biographie

Né Kevin Jerome Gilyard, Kevin Gates voit le jour le 5 février 1986 en Louisiane. Son enfance est marquée par plusieurs faits de délinquance. Il débute sa carrière dans la musique à l'âge de 21 ans en signant sur le label local Dead Game Records. Une mixtape, Make 'Em Believe suit rapidement, sur laquelle il collabore avec deux rappeurs locaux émergeant eux aussi à cette époque, Boosie Badazz et Webbie. Une autre suit l'année suivante, All or Nuthin'. Mais sa progression est entravée par un long séjour en prison de près de trois ans. Il met à profit ce temps pour obtenir un diplôme en psychologie et est libéré de façon anticipée pour bonne conduite. À sa sortie, il se jette dans le travail tête baissée et publie Make 'Em Believe, qui lui permet d'être remarqué par le label de Lil Wayne, Young Money Entertainment. En 2013, The Luca Brasi Story lui permet de capter l'attention des médias qui voient en lui un grand espoir du rap sudiste. Atlantic Records anticipe son éclosion et le signe avant sa nouvelle mixtape, Stranger Than Fiction, qui accède à la 37e place du Billboard à sa sortie. Lui succède By Any Means, qui contient quelques duos comme avec 2 Chainz et Rico Love. Puis Kevin Gates offre deux suites à Luca Brasi : Luca Brasi 2 et Murder For Hire. Logiquement, vient l'heure de la parution de son premier disque studio officiel, Islah, qui porte le nom de sa fille. Son successeur émerge en 2019 et a pour nom I'm Him.