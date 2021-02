Biographie

Kevin Lyttle est un chanteur de soca et de dancehall originaire des îles Saint-Vincent-et-les-Grenadines dans les Caraïbes. Pour lui, tout commence en 2001 lorsque sa chanson « Turn Me On » devient un tube dans les Caraïbes. Signé ensuite par Atlantic Records, Kevin Lyttle ressort « Turn Me On » en 2003 dans une versioon dancehall avec Spragga Benz. Ce hit mondial permet à l'album Kevin Lyttle de faire une belle carrière en 2004. La suite est plus obscure jusqu'à 2013 où Tropical Family déterre « Turn Me On » pour la version Deluxe de son album dans une version chantée par Kevin Lyttle et Matt Houston. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015