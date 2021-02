Biographie

Compsositeur, guitariste et chanteur originaire de Lubbock, au Texas (États-Unis), où il naît le 2 avril 1988, Kevin Morby commence dans ses jeunes années par jouer dans un groupe appelé Creepy Aliens. Ses études terminées, il s'installe successivement à Kansas City puis à Booklyn, dans New York, où il établit ses quartiers et travaille comme serveur. En 2010, il intègre à la basse le groupe de folk rock bruitiste Woods avec lequel il enregistre trois albums, puis rejoint, à la demande de sa colocataire Cassie Ramone (chanteuse de Vivian Girls), The Babies. À la guitare et au chant, il participe aux deux albums du groupe parallèlement à ceux de Woods. En 2013, désormais résident de Los Angeles, Kevin Morby recrute de nouveaux musiciens et lance sa carrière solo avec l'album Harlem River, comprenant un duo avec Cate Le Bon et la participation de Tim Presley alias White Fence, à la basse et à l'harmonica. Deux autres albums sont salués par la critique : Still Life, paru en 2014 sous le même label Woodsist Records, puis Singing Saw, distribué par Dead Oceans deux ans plus tard, dont le succès porte jusque dans les classements de ventes en Belgique et en France.