Biographie

Prince du raï, légende vivante, phénomène de la chanson, ambassadeur de la world-music, plus fameux chanteur algérien au monde : au royaume des superlatifs, Khaled peut certainement, grâce à ses laudateurs, revendiquer la plus scintillante des couronnes. Il convient toutefois de rappeler que si, musicalement, le raï a connu grâce à lui un rafraîchissement des coutumes, de l'inspiration, et un renouvellement sensible de la forme, Khaled doit être crédité, sans doute encore davantage, d'avoir fait voyager sa musique de prédilection, des faubourgs d'Oran, jusqu'à la scène mondiale.