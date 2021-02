Biographie

Né Khalid Donnel Robinson en Géorgie en 1998, l'auteur-compositeur-interprète R&B américain Khalid sort juste du collège lorsqu'il publie son premier succès de 2016, "Location", préparant la parution en 2007 de l'un des premiers albums les plus remarqués de la fin des années 2010, American Teen, également porté par "Young, Dumb & Broke". Passé du statut de simple lycéen à celui de star certifiée platine, Khalid enfonce le clou en 2018 avec le maxi Suncity et le single "Better" ainsi qu'avec sa collaboration remarquée au "lovely" de Billie Eilish. En 2019, Khalid revient avec Free Spirit, son second long format, surpassant encore ses prédécesseurs avec une entrée directe en tête des charts américains avec l'aide du titre "Talk". © TiVo