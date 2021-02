Biographie

Formé au Texas au début des années 2010 autour de Laura Lee (basse), Mark Speer (guitare) et du producteur hip-hop Mark Johnson (batterie), le trio instrumental américain Khruangbin (engin volant en thaïlandais) apparaît sur la scène musicale avec une recette empruntant autant au rock thaï et au funk et à la soul des années 60 et 70 qu'au surf rock, au rock psychédélique, au dub ou à la pop iranienne. Repéré à la faveur de la sélection de son titre "A Calf Born in Winter" dans le LateNightTales de Bonobo en 2013, Khruangbin livre les maxis The Infamous Bill (2014) et Khruangbin (2015) avant de publier fin 2015 son premier effort studio, The Universe Smiles Upon You, suivi par le remarqué Con todo el mundo en 2018. © TiVo