Biographie

Kiasmos est composé de Ólafur Arnalds, multi-instrumentiste et producteur originaire de Mosfellsbær en Islande, ancien batteur pour les groupes de metal hardcore Fighting Shit et Celestine, et de Janus Rasmussen, originaire des îles Féroé, et membre du groupe Bloodgroup, qui a également travaillé avec d'autres artistes tels que Guðrið Hansdóttir du groupe Byrta. Le duo se consacre à partir de 2009 à la musique électronique et expérimentale, et inaugure sa discographie avec le split single 65/Milo avec Rival Consoles. Un premier véritable EP intitulé Thrown paraît en 2012, suivi d'un premier album homonyme en 2014. Par la suite, ce sont trois EP qui paraissent, Looped et Swept en 2015, puis Blurred en 2017.