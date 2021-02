Biographie

Ce groupe aux influences disco et calypso mené par le performer charismatique August Darnell (né en 1950) a su proposer un habile cocktail de sons exotiques et dansants au seuil des années 1980. Les albums Off the Coast of Me, Fresh Fruits in Foreign Places et Tropical Gangsters - bourrés de hits - connaissent un vif succès. Cependant Kid Creole, malgré les efforts pour retrouver un second souffle durant deux décennies d'albums et de spectacles, ne parvient pas à être à la hauteur de sa réputation. © ©Copyright Music Story 2015