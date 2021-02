Biographie

Originaire de Cleveland mais basé à Brooklyn, Kid Cudi, né Scott Ramon Seguro Mescudi, entame sa carrière sur le label Fool's Gold qui publie le maxi Day 'n' Nite en février 2008, générant un buzz décisif. Le magazine Rolling Stone lui-même se penche sur son cas et quand son premier album voit le jour en 2009, le conceptuel Man on the Moon: The End of Day, il répond aux nombreuses attentes suscitées par une telle exposition. L'année suivante paraît Man on the Moon 2: The Legend of Mr. Rager et en 2012 Cudi s'associe à Dot Da Genius pour former le groupe rap-rock WZRD. En 2013 paraît Indicud, troisième album du Kid, d'un éclectisme exemplaire avec des invités aussi variés que Father John Misty des Fleet Foxes ou les rappeurs Kendrick Lamar et A$AP Rocky. © Jason Birchmeier /TiVo