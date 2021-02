Biographie

Formé en 2000 à Marseille, Kid Francescoli est autant un groupe que l'extension artistique de Mathieu Hocine. Après l'album introductif Kid Francescoli paru en 2006, il partage ses divagations sonores influencées par la pop française et la French Touch en compagnie de la chanteuse Laetitia Abello sur le suivant It's Happening Again, sorti en 2009. C'est avec une autre chanteuse nommée Julia Minkin que Kid Francescoli remporte son premier succès avec « Blow Up » en mai 2013. L'album With Julia sorti en mars 2015 célébre cette passion musicale et amoureuse. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015