Biographie

Kid Loco fait partie de ces rares artistes qui ne se contentent pas d'interpréter, de jouer, ils sont. Jean-Yves Prieur alias Kid Bravo, alias Kid Loco est un pionnier de la musique alternative en France. Co-fondateur du label Bondage Records, membre de Catch My Soul et Mega Reefer Scratch, il devient naturellement un des créateurs du concept French Touch. A Grand Love Story sorti en 1997 est une pierre angulaire de l'électronique chic et frenchie. Kid Loco n'est pas seulement un compositeur multi instrumentiste excessivement doué, il est l'un des remixeurs que les plus grands s'arrachent, de Pulp à Thievery Corporation.