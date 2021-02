Biographie

Aussi connu pour ses frasques, le multi-instrumentiste, chanteur et acteur Kid Rock est né Robert James Ritchie, à Romeo (Mississippi, États-Unis), le 17 janvier 1971. Valeur sûre du rap-rock américain, il associe également à ces deux genres fusionnés le metal et la country. Auto-proclamé « The Son of Detroit » (le fils de Détroit), Kid Rock joue la carte de la provocation au début de sa carrière. Signé par le label Atlantic, il atteint un statut d'artiste grand public avec l'album Rock 'N Roll Jesus (2007), puis emprunte un rock plus classique et proche des racines sudistes dans Born Free (2010). Guère assagi par les ans, le rappeur amateur de rock s'évertue à promouvoir une image de rebelle (Rebel Soul, 2012), dont le style tend de plus en plus vers la country, comme en témoignent les albums suivants First Kiss (2015) et Sweet Southern Sugar (2017). © ©Copyright Music Story Sophie Rosemont 2017