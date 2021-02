Biographie

Créé en 2015 à l'initiative de l'UNICEF sous le parrainage de Corneille et Hélène Ségara, le projet caritatif Kids United réunit six jeunes chanteurs français dont certains déjà repérés via des télécrochets comme The Voice Kids, pour une série d'enregistrements et de concerts ayant comme thématiques centrales l'espoir et la paix. Initialement axé autour de Erza, Gloria, Esteban, Gabriel, Nilusi et Carla, le groupe subit quelques changements de personnel avant de se voir, après trois albums et un live, totalement remplacé en 2018 par une nouvelle mouture baptisée Kids United Nouvelle génération, axée autour de Dylan, Ilyana, Nathan, Gloria et Valentina et livrant deux nouveaux recueils studios dont L'Hymne à la vie (2019) constitue le dernier paru en date. © TiVo