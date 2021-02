Biographie

Après avoir livré deux albums studios, un album live et un ultime troisième recueil avant de finalement imploser, ses membres décidant de suivre leurs carrières en solo, le projet Kids United reprend du service en 2018 avec, à l'exception de Gloria, une galerie de nouveaux visages et de nouvelles voix, soit Valentina (9 ans), Nathan (11 ans), Ilyana (13 ans) et Dylan (14 ans). Selon les modalités qui ont fait le succès du projet depuis ses débuts ce dernier publie son quatrième recueil studio étiquetté Nouvelle génération et porté par le single "La Tendresse". © TiVo