Biographie

Née Kiesa Rae Ellestad à Calgary en 1989, Kiesza est une productrice electropop canadienne incorporant éléments house et garage à sa pop orientée dancefloor. Suite à un premier maxi, Hideaway, publié en juillet 2014 et contenant les singles "Giant in my Heart" "What is Love" et "Hideaway", Kiesza livre son premier album en octobre de la même année, incorporant au passage une touche de R&B et contenant les singles "No Enemiesz" et "The Love" en plus de l'intégralité de Hideaway. © Olivier Duboc /TiVo