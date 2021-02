Biographie

Suite à la dissolution des américains d'Overcast en 1998, le bassiste, leader et compositeur principal du groupe, Mike D'Antonio, se met rapidement en quête de membres pour un nouveau groupe, et avec l'arrivée d'Adam Dutkiewitz (batterie), Jesse Leach (chant) et Joel Stroetzel (guitare), Killswitch Engage voit le jour dès 1999. Le groupe livre son premier opus éponyme en 2000 et marque les esprits en 2002 avec un second effort très remarqué, Alive or Just Breathing. Si 2002 marque également le départ de Leach, remplacé par Howard Jones jusqu'à son retour en 2012, ainsi que celui de Dutkiewitz au profit de Justin Foley, le groupe a trouvé son public et une formule metalcore mélodique gagnante et ses album. © TiVo