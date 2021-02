Biographie

D'elle, on ne connaît que son planétaire succès de 1981 « Bette Davis' Eyes », tube synthétique et scintillant, faisant allusion à la grande actrice américaine. Voix rauque, regard sensuel, cette blonde californienne était cependant bien implantée dans le show-business. Avec son mari, Dave Ellingson, elle avait déjà composé pour Barbra Streisand, Frank Sinatra ou Kenny Rogers. Disparue des hit-parades (mis à part deux petits succès en 1985, « What About Me », avec Kenny Rodgers, et « Crazy In The Night »), elle restera la chanteuse sexy d'un tube éphémère. © ©Copyright Music Story Music Story 2015