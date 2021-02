Biographie

L’histoire du rock’n’roll est parsemée de ces personnages plus cultes que célèbres, plus insolites et singuliers que foncièrement essentiels. Kim Fowley restera comme l’un des plus beaux spécimens du genre. La route de cet excentrique croisera celle d’un nombre incalculable de musiciens et de groupes, et nombreux sont celles et ceux ayant une anecdote à raconter sur ce charismatique géant d’un mètre quatre-vingt-quinze… Du rock’n’roll évidemment mais aussi de la surf music, du folk, du psychédélisme, de la soul, de la pop, du hard rock, du glam, tous les styles sont passés entre ses doigts et ses oreilles. Dans une interview accordée en 2012 au San Diego Reader, Kim Fowley avait évoqué son rôle dans l’histoire du rock’n’roll. « C’est nécessaire pour un groupe d’avoir du charisme et c’est nécessaire pour un groupe d’avoir un Kim Fowley dans les parages. Les personnages de l’ombre, ceux qui sont backstage, font autant partie du rock’n’roll que ceux qui sont sur scène… Et Kim Fowley est un mal nécessaire. ». Parmi ses faits d’arme les plus populaires, l’histoire gardera que Fowley fut notamment derrière les Runaways qu’il produira et managera au milieu des années 70. C’est même lui qui co-signera le tubesque Cherry Bomb du groupe emmené par les sexy Joan Jett, Cherie Curry, Sandy West, Lita Ford et Jackie Fox. Mais son nom est également indissociable de la saga de groupes aussi essentiels que les Stooges d’Iggy Pop, les Modern Lovers de Jonathan Richman, Kiss ou bien encore Slade. Né le 21 juillet 1939 à Los Angeles, Kim Fowley grandit en Californie, attrape la polio en 1957 et se lance dans la production en 1959 avec la réalisation de Charge, un single des Renegades. Durant les années 60, il travaille avec Paul Revere & The Raiders, les Seeds, Gene Vincent, Waren Zevon, les Mothers Of Invention de Frank Zappa, Johnny Winter, les Byrds et bien d’autres. Il commence à la même époque à enregistrer ses propres disques. Seul son troisième, Outrageous qui sort en 1968, pointera le bout de son nez dans les charts américains. Durant la décennie suivante, Fowley œuvrera pour les Modern Lovers, Blue Cheer, Leo Kottke, Vicky Leandros et Helen Reddy. Il signera quelques compositions pour Kiss et Alice Cooper. Lorsqu’il se sépare des Runaways en 1977, il travaillera avec de nouveaux poulains mais ne retrouvera jamais un succès similaire. Productions et albums solos se suivront. Durant les années 2000, il touchera même au cinéma expérimental. En 2014, il fit même une improbable apparition dans le clip de Haunted de Beyoncé ! En septembre 2014, le magazine Billboard avait signalé que Fowley était traité pour un cancer et que Cherie Currie des Runaways avec qui il était en procès pour de sombres histoires de royalties, s’occupait de lui. L’original avait même enregistré, de son lit d’hôpital, une émission pour Little Steven sur la radio SiriusXM… A sa mort, Clem Burke, batteur de Blondie, déclarera que « Kim était génial et souvent incompris. La première fois que Blondie a joué à Hollywood, il était l’une des légendes qu’on voulait à tout prix rencontrer. On s’est croisé au Tropicana Motel et sommes immédiatement devenus amis… J’ai eu le privilège d’être assis à ses côtés lors d’une des projections du biopic sur les Runaways au festival SXSW. A la fin, je me suis tourné vers Kim en lui disant que le vrai héros de ce film, c’était lui ! Il avait l’air très heureux d’entendre ça ». Kim Fowley meurt le 15 janvier 2015 à Hollywood, emporté par un cancer à l'âge de 75 ans. © MZ/Qobuz