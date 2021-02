Biographie

Née en 1953 et élevée en Californie, Kim Gordon est étudiante en école d'art lorsqu'elle se frotte à la queue de la première comète punk new-yorkaise, rencontrant Thurston Moore, Lee Ranaldo et Richard Edson (rapidement remplacé par Steve Shelley) avec lesquels elle forme le projet noise rock Sonic Youth en 1981. Au fil d'une série de travaux influents livrés au fil de trente années d'existence prenant fin avec le couple Gordon/Moore en 2012, la musicienne aura profité de son temps libre pour se livrer à des activités parallèles de production, de réalisation, de design ou pour expérimenter aux côtés d'autres musiciens comme Julia Cafritz dans Free Kitten, Bill Nace dans Body/Head ou encore Yoko Ono. Ce n'est néanmoins qu'en 2019 que l'américaine livre son premier effort solo, No Home Record. © TiVo