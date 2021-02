Biographie

Kim Larsen, l'un principaux et des plus respectés des artistes du rock danois, et l’un de ceux qui vendent le plus de disques, a connu la renommée en tant que membre de ce que beaucoup considèrent comme la plus grande contribution du Danemark à l'univers du rock, le groupe des années 70, Gasolin. En 1978, Larsen a commencé à sortir régulièrement des œuvres en solo en obtenant les mêmes ventes que son ancien groupe. A la fin des années 80, Larsen a formé le premier de ses autres groupes, Kim Larsen & Bellami, qui a publié quatre albums de 1986 à 1992. Avec son deuxième groupe, Kim Larsen & Kjukken, le danois a publié encore de nombreuses œuvres qui ont été très bien reçues. © Chris True /TiVo