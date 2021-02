Biographie

Si la pop synthétique de Kim Wilde ne dépareillait pas dans le courant new wave, au fil des années il devint de plus en plus clair que son champ d'action musical s'étendait à la pop au sens large. Son premier single, "Kids in America", atteint la deuxième place des charts britanniques en 1981 avant de se hisser dans le Top 40 américain l'année suivante. Fin 1986, elle y a un autre hit avec sa reprise des Supremes façon dance, "You Keep Me Hangin' On". Elle retrouve les charts anglais en 1987 et une poignée de singles sont extraits de son album Close de 1988. Elle continue d'enregistrer dans les années 90 et 2000, avec quelques hits à la clé. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo