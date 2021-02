Biographie

King Creosote est le nom de scène du songwriter écossais Kenny Anderson. Il mène depuis le milieu des années 1990 une carrière prolifique de musicien et producteur, puisqu'il est le créateur du label Fence Records, sur lequel il a sorti une trentaine d'albums. Certains, publiés simultanément sur des labels plus en vue au Royaume-Uni, lui ont permis de rencontrer un succès d'estime (Rocket D.I.Y , KC Rules OK, en 2005, Bombshell en 2007). En 2011, il sort Diamond Mine, un bel album de folk en duo avec Jon Hopkins. Trois ans plus tard, il est à l'origine du projet From Scotland With Love, composé pour les Jeux du Commonwealth et numéro un des ventes d'albums. Toujours très prolixe, il poursuit son oeuvre en marge, jusqu'à la publication de Astronaut Meets Appleman, en 2016. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2016