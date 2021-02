Biographie

Formation emblématique du rock progressif et expérimental, King Crimson est le véhicule, depuis ses débuts en 1969 avec l'oeuvre phare In The Court Of The Crimson King, du guitariste Robert Fripp. Après avoir fait la synthèse du jazz rock et du heavy metal durant la décennie 1970 avec des albums ambitieux tels Larks' Tongue In Aspic (1973) ou Starless And Bible Black (1974), le groupe britannique se renouvelle avec avec des musiciens comme le batteur Bill Bruford ou le bassiste John Wetton (ex-Yes). L'album Red (1974) symbolise cette période créative qui laisse place dans les années 1980 aux influences punk et new wave sur la trilogie Discipline (1981) - Beat (1982) - Three Of A Perfect Pair (1984). Puis, après une décennie de mise en sommeil, marquée pour son créateur par des collaborations, notamment avec David Sylvian (ex-Japan ; Gone To Earth, 1986), King Crimson renaît et repart de plus belle avec de nouveaux accompagnateurs et de nouvelles ambitions. Les albums de cette période, THRAK (1995), The ConstruKtion Of Light (2000) et The Power To Believe (2003), sont suivies de longues tournées donnant lieu à de multiples enregistrements, parallèlement à la parution d'archives de concerts. © ©Copyright Music Story Olivier Souane 2017