Biographie

C'est à Melbourne en Australie que le groupe King Gizzard and the Lizard Wizard naît en 2010 à l'initiative d'amis qui se retrouvaient jusque-là pour de simples jam-sessions. Leur goût prononcé pour l'expérimentation les fait très vite voyager dans de multiples contrées sonores. Ainsi, si l'étiquette rock psychédélique est souvent utilisée pour décrire leur musique, ils explorent aussi des territoires tels que le rock progressif, le garage rock voire la surf music, le jazz, le heavy metal ou la soul, surtout au détour de prestations scéniques énergiques. Les sept australiens ouvrent en 2011 une discographie foisonnante avec leur EP de quatre titres Anglesea. Par la suite, chaque nouvel opus propose son lot d'expérimentations, comme en 2012 lorsque pour le morceau-titre de l'album 12-Bar Bruise, les musiciens enregistrent le chant principal à partir de… quatre iPhones dispersés dans le studio, tandis le chanteur Ste Mackenzie chante directement dans l'un d'entre eux. Pour le moins prolifique, le groupe n'hésite pas à publier plusieurs albums la même année, comme en 2017, connue des fans comme « l'année aux cinq albums ». Un nouveau chapitre vient étoffer leur légende en 2019, lorsque paraît l'étonnant Infest the Rats' Nest. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019