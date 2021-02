Biographie

Né à Londres en 1994, l'auteur-compositeur-interprète et producteur britannique Archy Marshall évolue un temps sous l'alias de Zoo Kid avant d'apparaître sur la scène musicale au début des années 2010 sous le nom de King Krule avec une poignée de singles et un premier maxi éponyme révélant une recette particulièrement idiosyncratique mêlant dark dub, no wave, punk jazz, art rock, post-punk et hip-hop au service de vignettes sombres portées par sa voix grave et à l'accent très prononcé. Dès 2013, Marshall livre son remarqué premier album sous la forme de 6 Feet Beneath the Moon, suivi par The OOZ en 2017 puis Man Alive! en 2020, porté par les singles "Alone, Omen 3" et "Cellular" en douzième position des charts à domicile. © TiVo