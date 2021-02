Biographie

Basé dans la célèbre université britannique, le King's College Choir of Cambridge, fondé par le roi Henri VI au 15ème siècle, constitue l'un des groupes vocaux les plus respectés au monde. Connu du grand public via la diffusion annuelle du Festival of Nine Lessons and Carols diffusé sur les radios du monde entier, le choeur a en outre enregistré de nombreux disques au fil des années et arpenté l'essentiel des scènes internationales. © TiVo