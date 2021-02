Biographie

Actif depuis la fin des années 1960, le Nigérian King Sunny Adé est considéré comme l'un des précurseurs de la world fusion avec Juju Music en 1982. Il est en effet le premier à introduire la pedal steel guitar, le synthétiseur, le vibraphone, et les pédales d'effets dans la musique nigériane. Devenu l'espace d'un instant l'égal de Bob Marley et Fela Kuti, King sunny Adé se fait ensuite oublier et se consacre aux affaires. De retour sur la scène musicale, King Sunny Adé sort des albums comme Odu (1998), Seven Degrees North (2000), et Baba Mon Tunde (2009) qui montrent qu'il n'a rien perdu de son pouvoir d'attraction. Nommé deux fois aux Grammy Awards, King Sunny Adé fait toujours se déplacer les foules pour ses concerts aux Etats-Unis où il reste une vraie référence. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015